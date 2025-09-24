Les cours reprennent ce jeudi au collège Don Bosco, les toilettes sont réparées

Les élèves du collège Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert pourront retourner à l’école ce jeudi. “Les cours reprennent bien ce jeudi 25 septembre à 08h20 au Collège Don Bosco secondaire“, a confirmé le directeur Laurent Pletinckx. Il remercie “les équipes qui ont travaillé sans relâche depuis hier après-midi dans des conditions difficiles“.

“Toutes les canalisations ont été inspectées et débouchées ou remplacées, tout est parfaitement réparé et les toilettes ont été désinfectées. Tout a été assaini. Des gros travaux ont été nécessaires, probablement à cause d’une usure ou de la vétusté de certaines parties des installations en sous-sol”, a-t-elle indiqué aux parents, avant d’inviter les élèves à faire attention à respecter les lieux.

Une société spécialisée est intervenue pour déboucher, nettoyer ou remplacer les conduites, inspecter les canalisations et assainir le raccordement aux égouts. Le tuyau d’évacuation générale, obstrué sur près de 20 mètres, a dû être entièrement remplacé. Des toilettes provisoires avaient été installées pendant l’opération, et un accueil restait assuré pour les élèves ne pouvant rentrer chez eux.

L’école secondaire avait du fermer ses portes mardi et mercredi en raison d’un problèmes de toilettes. Des WC temporaires avaient été installés mais “vu l’aggravation de la situation de l’évacuation de WC et la fermeture des WC du premier étage également après la récréation, nous devons malheureusement fermer l’école pour cas de force majeure“, indiquait la direction. “Les conditions ne sont malheureusement plus réunies pour accueillir 1.100 personnes sur le site“.

