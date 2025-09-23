Woluwe-Saint-Lambert : le Collège Don Bosco fermé à cause d’un problème de toilettes

Les conditions ne sont pas réunies pour accueillir 1.100 personnes sur le site, indique la direction.

Le collège Don Bosco situé à Woluwe-Saint-Lambert doit fermer ses portes en raison d’un problèmes de toilettes, avons-nous appris. L’établissement sera donc fermé à partir de ce mardi 23 septembre à midi.

Des WC temporaires avaient déjà été installés à certains étages, nous explique-t-on, mais “vu l’aggravation de la situation de l’évacuation de WC et la fermeture des WC du premier étage également après la récréation, nous devons malheureusement fermer l’école pour cas de force majeure“, indique la direction du collège dans un mail dont nous avons pris connaissance. “Les conditions ne sont malheureusement plus réunies pour accueillir 1.100 personnes sur le site“, conclut la direction, qui indique qu’un mail tiendra au courant les élèves de la situation pour demain mercredi.

Rédaction