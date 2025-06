Les conditions de diplôme pour travailler dans un CPAS vont être revues

La ministre de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt, prendra dans les semaines à venir un arrêté royal qui revoit les conditions de diplôme des travailleurs sociaux actifs dans les CPAS. Elle veut de la sorte permettre à plus de gens d’y travailler et faciliter le traitement des dossiers des personnes exclues du chômage.

Les CPAS du pays ont déjà exprimé plusieurs fois leurs inquiétudes devant la limitation dans le temps des allocations de chômage qui devrait être votée d’ici quinze jours à la Chambre. Ils redoutent de devoir gérer une arrivée considérable de personnes exclues du chômage alors que, dans les grandes villes, ils sont déjà de plus en plus souvent submergés par le travail. La crainte est particulièrement forte à Bruxelles et en Wallonie qui, selon les derniers chiffres, seront davantage touchées que la Flandre.

“Avant les vacances d’été, je vais changer l’arrêté royal sur les conditions de diplôme pour les travailleurs sociaux. Je vais donner cette compétence aux Régions pour que ce ne soit plus seulement les gens qui ont un diplôme de travailleur social” qui s’occupent de ces dossiers, a-t-elle annoncé sur le plateau de RTL Info Signatures.

La ministre N-VA va également se concerter avec ses collègues de l’Emploi et des Affaires sociales, David Clarinval et Frank Vandenbroucke, pour alléger la charge de travail des CPAS. Selon elle, ceux-ci sont devenus la porte d’entrée des citoyens qui demandent d’autres allocations, en particulier le chômage et celles liées à l’assurance maladie-invalidité. Ces dossiers représenteraient 20% de leur travail, a-t-elle indiqué.

