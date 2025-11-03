Les commerces de la place de la Résistance devront fermer la nuit : l’ordonnance divise

Après l’annonce d’une fermeture obligatoire pour les commerces du quartier Clémenceau à partir de 21h, à Anderlecht, le bourgmestre signe une nouvelle ordonnance de police pour le quartier de la place de la Résistance, cette fois, avec une fermeture à 22h30. La mesure devrait entrer en vigueur le 6 novembre, mais doit d’abord être validée par le conseil communal.

Cela fait presque huit mois que Dili Hamdi a repris les rênes d’un établissement de la place de la Résistance. C’est un café ouvert sept jours sur sept, 24 h sur 24. Et pour lui, l’annonce de l’obligation de fermeture entre 22 h 30 et 5 h du matin, qui devrait entrer en application le 6 novembre, est un sacré coup dur. “Ils sont en train de vraiment tuer les commerces ici. C’est vraiment hyper important. La nuit, il y a des joueurs de bingo, des clients habitués. On n’a jamais eu de problème avec ces gens-là“.

Le bourgmestre a dit se baser sur des rapports de police pour justifier cette fermeture qui sera d’application durant trois mois. Contrairement au quartier Clémenceau, ce n’est pas un problème lié au trafic de stupéfiants qui la justifie, mais les nuisances causées qui sont pointées du doigt. Aucune compensation financière n’est prévue. “Je ne suis pas persuadé qu’ils fassent l’intégralité de leur chiffre d’affaires entre 11 h du soir et 5 h du matin“, réagit Fabrice Cumps. “Il ne faut pas trop raconter d’histoires. Je crois qu’il y a d’autres activités négatives de ces établissements. Aujourd’hui, elle est trop importante. Donc, il faut prendre des mesures fortes“, estime-t-il.

L’opposition d’une seule voix dénonce cette mesure qu’elle juge disproportionnée et discriminatoire. Mais même au sein du collège elle divise, puisque l’échevine MR du Développement économique nous a affirmé qu’elle ne voterait pas cette ordonnance. Mais le bourgmestre persiste et signe : “Les retours que j’ai par rapport à cette annonce sont à 80 % positifs de la part des habitants, de la part des comités de quartier. On va voir si le conseil communal va s’exprimer contre une mesure qui a le soutien de 80 % de la population“.

Voilà qui promet, en tout cas, un conseil communal agité ce jeudi.

