Les Bruxellois protestent devant la Bourse contre 600 jours sans gouvernement

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir vers 19h00 place de la Bourse à Bruxelles, à l’appel des mouvements citoyens Respect Brussels et We Are Brussels. Selon les organisateurs, la mobilisation a réuni plusieurs milliers de participants. L’action visait à dénoncer l’absence de gouvernement bruxellois de plein exercice, 600 jours après les élections régionales.

■ Reportage de Bryan Mommart, Maria Mbemba, Charles Carpreau et Stéphanie Mira

La place s’est progressivement remplie en début de soirée, sous l’œil de nombreux médias. Des pancartes étaient visibles dans la foule, avec des slogans tels que “Politiciens, votre ego au frigo” ou “Sortez du bac à sable, la récré est finie“. À plusieurs reprises, les manifestants ont scandé “Ça suffit, ça suffit“, dans une ambiance bruyante. Les organisateurs ont insisté sur le fait de ne pas faire une minute de silence, mais bien de “faire du bruit pour Bruxelles“.



Plusieurs personnalités politiques ont été aperçues dans la foule, notamment des représentants de DéFI, d’Ecolo et des Engagés. La mobilisation se voulait citoyenne et transversale, sans prise de parole partisane, selon les organisateurs.

Respect Brussels et We Are Brussels ont rappelé que les négociations politiques sont à l’arrêt depuis deux semaines et ont dénoncé les conséquences de l’immobilisme sur les habitants de la Région. Les deux collectifs ont annoncé avoir pris l’initiative d’inviter l’ensemble des partis démocratiques bruxellois à se réunir dimanche afin de tenter de relancer le dialogue.

La soirée se voulait malgré tout festive. Une chanson collective, adaptée du titre “Alors on danse” de Stromae, a été chantée par une partie de la foule. Les organisateurs ont enfin annoncé que d’autres initiatives citoyennes, sociales et culturelles seront présentées dans les prochains jours pour tenter de sortir Bruxelles de l’impasse politique.

Avec Belga