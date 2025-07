Les Brussels Bashers qualifiés pour l’European Cricket League après leur titre national

Le club sera mis à l’honneur mercredi soir lors d’une rencontre avec l’échevine des Sports de Bruxelles, Florence Frelinx.

Le club de cricket The Brussels Bashers s’est qualifié pour l’European Cricket League, qui se déroulera en février 2026 en Espagne, après sa victoire en finale nationale face aux Hasselt Titans. Le club bruxellois s’était déjà imposé durant le championnat face à Anvers, Louvain et Liège avant de battre le club limbourgeois en finale. L’équipe peut désormais entamer sa préparation pour le championnat d’Europe. “Nous sommes incroyablement fiers de cette performance et avons hâte de représenter la Belgique au niveau européen”, a déclaré Murid Ekrami, capitaine des Brussels Bashers.

Cette qualification sonne comme un aboutissement. “Les Brussels Bashers démontrent que Bruxelles est un vivier de talents sportifs”, a pour sa part réagi l’échevine bruxelloise des Sports. “Leur victoire et leur qualification pour le tournoi européen sont une source de fierté pour notre ville.”

Le cricket connaît un véritable essor en Belgique. On compte actuellement plus de 2.000 joueurs et 40 équipes engagées dans le championnat, réparties en cinq divisions. Ce sport de batte, introduit au 19e siècle par des expatriés britanniques, est particulièrement populaire parmi les joueurs issus des communautés pakistanaise, indienne et afghane. Le cricket fera par ailleurs son grand retour au programme des JO de Los Angeles en 2028, plus d’un siècle après sa brève apparition lors de l’édition parisienne de 1900.

Belga