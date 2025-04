Les Américains démocrates de Belgique manifestent devant l’ambassade des États-Unis

Quelques dizaines d’Américains vivant en Belgique, partisans démocrates, se sont rassemblés devant l’ambassade américaine, située boulevard du Régent à Bruxelles, samedi après-midi, pour appeler à une mobilisation contre les réformes entreprises par l’administration Trump.

Munis d’écriteaux “Congres get out your asses” ou encore “All are equal”, les manifestants ont appelé tous les Américains vivant à l’étranger à se mobiliser pour résister à la vision autoritaire du président Donald Trump et pour défendre la démocratie. Sous l’impulsion de la section belge de Democrats Abroad, la branche internationale du parti démocrate aux États-Unis, ils ont décidé de tirer la sonnette d’alarme alors que les États-Unis marqueront bientôt les 100 jours du retour de Donald Trump à leur tête. “Au cours des trois derniers mois, nous avons assisté à une escalade de menaces contre l’Etat de droit, à des tentatives de démantèlement d’agences fédérales, à de nouvelles attaques contre les droits des citoyens américains d’origine étrangère, à l’annulation de plus de 80% des contrats de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et à des intentions marquées d’instrumentaliser le gouvernement contre ses opposants politiques”, a expliqué dans un communiqué Democrats Abroad Belgium.

“La rhétorique de Trump représente un danger clair et réel pour la démocratie américaine et pour la stabilité mondiale. Nous encourageons les Américains à l’étranger à s’exprimer, car les enjeux sont on ne peut plus importants”.

Democrats Abroad a pour vocation d’aider les Américains résidant à l’étranger à s’enregistrer pour voter lors des élections américaines. Cette branche internationale du parti démocrate aux États-Unis est active dans 55 pays dont la Belgique. Cette organisation met également en place sporadiquement des actions qui portent les valeurs du parti démocrate américain, comme ce samedi. Elle avait également participé le 5 avril dernier à une action de protestation similaire au travers de la campagne “HandsOFF our democracy”, suivie dans 600 villes de par le monde. “Les Américains à l’étranger sont tout aussi impactés que les Américains aux États-Unis”, a déclaré à Belga sur place Robin de Wouters, président et porte-parole de Democrats Abroad Belgium. “Je pense aux tarifs de douane, à la sortie des Accords de Paris sur le climat, aux normes environnementales jetées à la poubelle… Donald Trump veut faire du protectionnisme, il mène une politique de repli sur soi des États-Unis par rapport au reste du monde. Nous, nous voulons tout l’inverse, nous voulons un ‘free trade’. La démocratie ne fonctionne que si nous nous battons pour elle”.

