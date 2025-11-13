Les aides-ménagères au Parlement bruxellois vendredi pour rappeler leur demande salariale

Les aides-ménagères bruxelloises seront présentes ce vendredi, devant et à l’intérieur du Parlement régional, pour réclamer une hausse de salaire équivalente à celle obtenue par leurs collègues wallonnes et flamandes, a annoncé jeudi le front commun syndical FGTB Titres-services, CSC Alimentation et Services et CGSLB.

Contrairement à leurs homologues des autres Régions, les aides-ménagères bruxelloises n’ont pas bénéficié de l’augmentation de 0,77 euro brut par heure décidée en juillet dernier dans le cadre d’une convention collective de travail (CCT) du secteur des titres-services.

Malgré plusieurs échanges jugés positifs avec des responsables politiques et une proposition de financement portée par le ministre bruxellois de l’Emploi, le dossier est désormais bloqué dans les négociations budgétaires du futur gouvernement bruxellois, déplorent les syndicats.

Ils demandent aux députés régionaux d’inscrire la question à l’ordre du jour des prochaines réunions de la commission de l’Emploi et de la séance plénière du Parlement, afin qu’une décision soit prise “dans les plus brefs délais”.

“Les aides-ménagères seront sur place pour vérifier si la discussion a bien lieu”, a prévenu le front commun.

BX1 avec Belga