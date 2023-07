Les agressions contre le personnel soignant en forte augmentation

Les agressions de médecins et du personnel soignant sont de plus en plus nombreuses. Au premier trimestre de cette année, l’asbl Médecin en difficulté comptait déjà 71 appels, soit autant que sur tout 2022.

Une situation qui s’aggrave, mais pour Christian Melot, vice-président de l’ordre national des médecins, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Parmi les causes de ses agressions, on retrouve le temps d’attente, le manque de personnel et le refus de donner certains certificats.

■ Un reportage de Vanessa Lhuillier, Yannik Vangansbeek, Daniel Magnette et Lucas Peyskens