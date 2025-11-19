Les 8 suspects interpellés pour un projet d’attentat contre Julien Moinil ont été relâchés

Les huit personnes interpellées mardi dans le cadre d’une enquête sur un projet d’attentat contre le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, ont toutes été relâchées, indique mercredi le parquet fédéral. L’enquête judiciaire va quant à elle se poursuivre.

Au mois de juillet, M. Moinil avait été placé sous protection policière en raison de menaces émanant du milieu de la drogue. Le niveau de menace visant le procureur du Roi, qui a fait de la lutte contre le trafic de drogue une priorité absolue, avait par ailleurs été relevé au niveau 4, le plus élevé, par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), en raison d’éléments “sérieux et imminents”.

Le parquet fédéral a ouvert une enquête face à cette menace, qui semblait provenir de personnes issues du milieu criminel albanais ayant un passé judiciaire lié au trafic organisé de stupéfiants. D’importants moyens ont été mobilisés à cette fin.

