Les 8 suspects interpellés pour un projet d’attentat contre Julien Moinil ont été relâchés
Les huit personnes interpellées mardi dans le cadre d’une enquête sur un projet d’attentat contre le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, ont toutes été relâchées, indique mercredi le parquet fédéral. L’enquête judiciaire va quant à elle se poursuivre.
Au mois de juillet, M. Moinil avait été placé sous protection policière en raison de menaces émanant du milieu de la drogue. Le niveau de menace visant le procureur du Roi, qui a fait de la lutte contre le trafic de drogue une priorité absolue, avait par ailleurs été relevé au niveau 4, le plus élevé, par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam), en raison d’éléments “sérieux et imminents”.
Le parquet fédéral a ouvert une enquête face à cette menace, qui semblait provenir de personnes issues du milieu criminel albanais ayant un passé judiciaire lié au trafic organisé de stupéfiants. D’importants moyens ont été mobilisés à cette fin.
Mardi, huit personnes ont été interpellées à la suite de 18 perquisitions menées à Bruxelles et à Louvain dans le cadre de cette enquête. Divers objets ont par ailleurs été saisis. Les huit suspects ont été interrogés de manière approfondie au cours des dernières heures, mais ont finalement été relâchés.“
Le juge d’instruction a décidé de libérer les suspects après leur interrogatoire, car il n’existe à ce jour pas suffisamment d’indices sérieux pour les placer sous mandat d’arrêt”, souligne le parquet fédéral. “L’enquête judiciaire se poursuit, notamment à travers l’analyse des objets saisis. À ce stade, aucune autre information ne peut être communiquée.”
Belga