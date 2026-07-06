Les 60 ans et plus peuvent à nouveau consulter leur départ à la pension sur mypension.be

Les citoyens âgés de 60 ans et plus peuvent à nouveau consulter leur date de départ à la pension la plus proche sur le site web gouvernemental mypension.be.

En raison de la réforme des retraites, cela n’avait plus été possible pendant un certain temps. Ce n’est qu’à partir du mois d’octobre que tout le monde pourra à nouveau consulter sa date de départ à la retraite, indique le Service fédéral des pensions.

En raison de la réforme, la date de départ à la retraite des personnes âgées de 60 ans et plus peut être repoussée de deux ans au maximum. Le Service fédéral des pensions commence par fournir des informations à ce groupe, car ce sont les personnes les plus proches de la retraite et qui doivent prendre des décisions dès maintenant, explique-t-il. Pour ceux qui partent à la retraite cette année, la réforme n’a d’ailleurs aucune conséquence.

À partir d’octobre, le Service fédéral des pensions affichera à nouveau la date de départ à la retraite la plus proche pour tout le monde sur mypension.be. D’ici la fin de l’année, les informations relatives au malus de retraite seront complétées et la plateforme affichera également par défaut la date de départ à la retraite la plus proche sans malus. Quant aux informations sur les montants de pension, il faudra attendre l’automne 2027.

Il y a deux semaines, les compteurs de travail pour le bonus et le malus de retraite ont déjà été lancés sur le site web. Les Belges ont ainsi pu, pour la première fois, se faire une idée concrète de ce que la réforme des retraites signifie pour leur situation personnelle. L’intérêt a été grand: avec 242.718 visiteurs uniques, le site a établi un record quotidien, selon le Service des pensions.

Belga