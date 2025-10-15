Les 19 bourgmestres bruxellois rejoignent le réseau “Communes contre l’antisémitisme”

Les 19 bourgmestres bruxellois ont rejoint le réseau “Communes contre l’antisémitisme” du CCLJ, actant une coordination locale face à la hausse des incidents.

Les 19 bourgmestres de la Région bruxelloise ont annoncé mercredi avoir rejoint le réseau “Communes contre l’antisémitisme” (CCLA), une initiative du Centre communautaire laïc juif (CCLJ). Cette adhésion collective marque, selon le CCLJ, un engagement commun face à la hausse des actes antisémites constatée ces dernières années.

Selon les derniers rapports d’Unia, 277 signalements d’incidents antisémites ont été enregistrés en 2024, soit trois fois plus qu’une année moyenne. L’institution a ouvert 79 dossiers, un chiffre 2,5 fois supérieur à la moyenne habituelle. La tendance reste préoccupante : au premier semestre 2025, le site antisemitisme.be dénombre déjà 106 incidents, contre 129 pour l’ensemble de 2024.

“Les communes sont le niveau le plus proche de la population. Elles constatent que les tensions internationales ont des répercussions directes dans nos quartiers“, souligne la Conférence des bourgmestres. Les autorités locales rappellent qu’elles disposent de leviers d’action concrets via leurs compétences en matière d’enseignement, de jeunesse, de prévention, de culture ou encore de police.

Le réseau CCLA, créé par le CCLJ, vise à offrir un cadre structurel pour lutter contre l’antisémitisme au niveau communal: partage d’informations légales, actions de prévention et de sensibilisation, échanges de bonnes pratiques et moments d’évaluation.

En adhérant à cette initiative, les communes s’engagent à intégrer une démarche globale de lutte contre l’antisémitisme, à partager leurs expériences et à participer à une journée annuelle d’échanges. De son côté, le réseau s’engage à soutenir les communes avec des outils adaptés et à valoriser leurs initiatives.

Belga – Photo : Belga Image (Archive – 10 décembre 2023)