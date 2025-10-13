2.000 personnes marchent pour commémorer le 7 octobre et dénoncer l’antisémitisme

■ Explications d’Emma Druelles dans le 8h

Le collectif Golem a insisté sur l’absence de “mot par rapport à la situation des civils palestiniens“, questionnant la crédibilité du message de paix de la manifestation. Aucune mention de ces civils n’a effectivement été prononcée lors des discours.

La libération attendue des otages était également sur toutes les lèvres. “Espérons qu’une vraie lumière jaillisse enfin pour éclairer la libération tant attendue des otages“, a poursuivi Yves Oschinsky. Le président des États-Unis Donald Trump avait annoncé le 8 octobre dernier un accord entre le Hamas et Israël concernant la libération des 48 otages restants. Ces derniers devraient être libérés tôt lundi matin par le Hamas, en échange de la libération de près de 2.000 détenus palestiniens.

“Je pense que Trump est un atout pour le monde juif et pour Israël“, a affirmé Charlotte Gutman. Certains manifestants défilaient avec des photos à l’effigie de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu.

