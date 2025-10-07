Les Bruxellois de la flottille pour Gaza de retour, Alexis Deswaef se dit “soulagé”, mais inquiet pour ceux toujours détenus

Ils faisaient partie de la flottille “Global Sumud” pour Gaza.

Trois Bruxellois qui étaient à bord de la flottille humanitaire pour Gaza ont atterri à l’aéroport de Bruxelles ce mardi matin. Les Belges qui faisaient partie de la flottille “Global Sumud” pour Gaza, libérés lundi avaient été interpellés la semaine passée par la Marine israélienne dans la nuit du 1er au 2 octobre.

Parmi les personnes renvoyées en Belgique, la militante Latifa Gharbaoui et l’avocat spécialiste des droits humains, Alexis Deswaef. Celui-ci se dit “soulagé après quatre jours de détention”. “En grève de la faim, dans l’une des pire prisons du monde, forcément quand on en sort, on est soulagés mais on est très inquiets pour nos amis qui sont encore détenus. Qu’on arrête de dire qu’Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient, nous avons pu voir de l’intérieur l’État autoritaire, l’État policier et le non droit”, confie-t-il.

■ Interview d’Alexis Deswaef au micro de Camille Tang Quynh