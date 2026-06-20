L’équipe féminine du RWDM fait sa rentrée

C’est la rentrée pour le RWDM Féminin. Ce mardi, les Girls ont foulé la pelouse pour leur tout premier entraînement de la saison, une journée placée sous le signe de la prise de contact, entre nouvelles joueuses, nouveau staff et premières prises de pointure.

Parmi les nouvelles venues, Gabriella Bokonao, arrivée d’Anderlecht en Division 1. “L’encadrement, le staff, c’était intéressant”, confie-t-elle, admettant tout de même appréhender l’intégration. “Je ne vais pas forcément vers les gens, j’aurais peut-être du mal au début. Mais ça ira avec le temps, j’espère.”



L’objectif de la saison, lui, est clair et connu : monter en D1. Le club en est à sa cinquième saison consécutive en D2, avec à chaque fois une montée manquée de peu. “On arrive chaque année de plus en plus proche. On espère que cette année, ça sera la bonne”, résume le staff. Pour y arriver, la cohésion du groupe sera aussi déterminante que le travail tactique. 40 à 50% se joue dans le groupe, dans la mentalité, dans les valeurs du club”, souligne David Van der Auwera, entraîneur principal RWDM Girls.

L’équipe féminine évolue en tout cas dans une bulle à part, préservée des turbulences traversées par la section masculine ces derniers mois. Mais des incertitudes demeurent, notamment autour de l’utilisation du stade Machtens. Les catégories de jeunes s’entraînent actuellement au Sippelberg, faute de place, et la question de l’accès au stade pour l’équipe première reste sans réponse. Le premier vrai entraînement de la saison est prévu pour la mi-juillet.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel et Quentin Carbonnelle