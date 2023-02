L’entreprise Sugg conçoit et assemble des vélos plus simples à Bruxelles

Sugg est une marque qui a déjà conçu un peu moins de 30 vélos sur Bruxelles.

A Bruxelles, le vélo a la cote. La preuve avec la dernière enquête du SPF Mobilité et Transports sur les déplacements domicile-travail, publiée lundi: plus de 14,1% des travailleurs se rendent désormais au travail à vélo, soit une augmentation de 26,3% depuis 2017, et même de 80% depuis 2005. Et cela, Frédéric Mertens l’a bien compris.

Après avoir lancé puis revendu la marque Ahooga, il a lancé Sugg, une entreprise made in Brussels qui conçoit des vélos dans la capitale. Objectif: concevoir un deux roues plus simple à utiliser et à ranger. S’il avait misé sur l’électrique avec Ahooha, tout est cette-fois mécanique. Sauf qu’il a encore simplifié son processus. Conçu essentiellement avec des matériaux belges, le vélo jaune coûte 1210 euros. Dont 800 euros sont investis dans la production.

■ Un reportage de Marie-Noël Dinant, Nicolas Scheenaerts et Timothée Sempels.