L’entreprise bruxelloise The Skateroom avec le Roi et la Reine en Afrique du Sud

Le roi Philippe a été initié au skateboard par des jeunes de Johannesbourg vendredi après-midi, lors de sa visite en Afrique du Sud. Il visitait, en compagnie de la reine Mathilde, l’école de skateboard Skateistan, la quatrième du genre ouverte dans le monde par l’ONG néerlandaise du même nom. Skateistan est liée à la Belgique par l’entreprise bruxelloise The Skateroom.

L’objectif de l’école de skateboard Skateistan est d’offrir un lieu d’inclusion et d’apprentissage aux enfants défavorisés de Johannesbourg, via le skateboard. Au cours de leur visite, le Roi et la Reine ont participé à une démonstration de skate donnée par les enfants bénéficiant du programme et ont rencontré le personnel ainsi qu’une partie des 940 jeunes pris en charge par le projet.

L’ONG Skateistan est soutenue par l’entreprise bruxelloise The Skateroom, qui produit et vend des éditions d’art sur skateboard. La société reverse 10% de ses bénéfices à une trentaine de partenaires sociaux qui développent des projets liant planche à roulettes et éducation. Depuis 2014, plus de 1,5 million de dollars ont été versés à 35 projets, dont 200.000 pour la construction du skatepark à Johannesbourg. Au total, The Skateroom a déjà fait don de 800.000 dollars à Skateistan.

Le couple royal n’a pas quitté l’école les mains vides. Ils ont chacun reçu, de la part de The Skateroom, un skateboard conçu et signé par l’artiste sud-africain Robin Rhode, qui leur a remis lui-même leurs cadeaux.

Philippe et Mathilde ont participé à cette visite en compagnie, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, ainsi que du ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort.

Belga – Photo Belga