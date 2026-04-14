L’enseignement a perdu 20.000 élèves en cinq ans

Conséquence d’une démographie en recul, l’enseignement francophone a perdu quelque 20.000 élèves (-2%) entre 2019 et 2024, selon la 20e édition des Indicateurs de l’enseignement publiée mardi par l’administration de la FWB.

Cette diminution concerne principalement le niveau maternel (-6%) et le primaire (-4%). Le secondaire affiche, lui, encore une légère progression (+1,2%). A plus long terme, la FWB s’attend à un reflux de sa population scolaire encore plus marqué, avec des baisses attendues de l’ordre de 11,1 % en maternel, de 16,2 % en primaire, et de 15,1 % en secondaire à l’horizon 2039-2040.

Avec plus de 10,6 milliards d’euros en 2024, les dépenses d’enseignement représentent la toute grosse part (73,4%) du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et les salaires des enseignants accaparent à eux seuls 72% du budget alloué à l’éducation.

L’enseignement secondaire ordinaire capte 35,5 % des moyens, devant l’enseignement primaire (19,2 %) et l’enseignement supérieur (19,9 %). L’enseignement maternel ordinaire et l’enseignement spécialisé représentent, deux, respectivement 9,1 % et 8,7 %.

Hors inflation, sur les dix ans observés dans l’étude, les dépenses allouées à l’enseignement ordinaire ont augmenté de 11,4 % dans le maternel, de 8,0 % dans le primaire et de 4,8 % dans le secondaire. Dans le même temps, la population a diminué de 12,5 % en maternel et de 1,7 % en primaire, tandis que celle du secondaire a augmenté de 3,4 %.

Les moyens alloués à l’enseignement spécialisé ont, eux, cru de 23,3 % alors que sa population a baissé de 1,5 %.

Les moyens octroyés à l’enseignement supérieur ont augmenté de leur côté de 16,7 % en Hautes écoles et écoles supérieures des arts confondues, et de 11,6 % en universités pour une augmentation respective de leurs effectifs étudiants de 4,8 % et de 29,2 %.

L’étude livre enfin le coût cumulé supporté par la FWB pour la formation de sa jeunesse. La scolarité d’un enfant de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire représente ainsi une dépense globale moyenne de 110.965 euros par enfant dans l’enseignement ordinaire (et de 377.579 euros dans l’enseignement spécialisé).

Belga