Législation anti-tabac : Le Roi du Cigare craint pour sa survie

Véritable institution du centre de Bruxelles, Le Roi du Cigare fait partie du paysage commercial depuis 1948. Derrière sa vitrine emblématique, les amateurs peuvent y découvrir une très large sélection de cigares venus du monde entier, faisant le bonheur d’une clientèle fidèle et passionnée.

  • Reportage de Romain Vandenheuvel et Rémy Rucquoi

Mais aujourd’hui, ce commerce historique se dit menacé par l’évolution des législations en matière de tabac. Depuis avril 2025, l’accès à la cave à cigares est désormais interdit au public, une mesure qui modifie profondément l’expérience proposée aux clients et le fonctionnement du magasin.

À cela s’ajoutent d’autres restrictions entrées en vigueur progressivement. Depuis le 1er janvier, des photos d’avertissement sanitaire doivent obligatoirement figurer sur les produits. À partir du mois de juin, les boîtes ainsi que les bagues de cigares devront être uniformisées, effaçant une partie de l’identité visuelle des marques.

Les commerçants disposent toutefois d’un délai : les stocks actuels pourront encore être écoulés jusqu’en juin 2027. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la stratégie interfédérale visant à créer une génération sans tabac.

