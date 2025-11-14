Le tunnel de l’E411 sous le carrefour Léonard sera rouvert le 22 novembre
Le tunnel de l’autoroute E411 sous le carrefour Léonard sera à nouveau ouvert à la circulation à partir du samedi 22 novembre, annonce vendredi l’Agence des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV).
La fin des travaux devrait se traduire par un gain en fluidité aux abords du carrefour, avec une réduction des files sur les voiries aux alentours, prévoit l’organisation flamande.
Les travaux au tunnel de l’E411 avaient commencé le 20 janvier. Ils ont consisté à réparer et à renforcer la structure en béton, à poser un nouveau revêtement routier et à adapter le tunnel aux normes de sécurité les plus récentes.
Auparavant, l’AWW avait également rénové le tunnel du R0 sous le même carrefour.
Lors des prochains mois, l’agence devra encore réaliser les travaux de finition dans les tunnels, notamment l’installation de panneaux coupe-feu. Ces opérations se dérouleront principalement le soir et la nuit afin de maintenir la circulation dans les tunnels en journée.
Le tunnel de l’E411 sera encore fermé la nuit en décembre, tandis que celui du R0 le sera également durant plusieurs nuits au cours de l’année 2026.
La vitesse restera limitée à 50 km/h tant que les derniers travaux de finition sont en cours.
Belga