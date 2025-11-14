Le tunnel de l’E411 sous le carrefour Léonard sera rouvert le 22 novembre

Les travaux au tunnel de l’E411 avaient commencé le 20 janvier. Ils ont consisté à réparer et à renforcer la structure en béton, à poser un nouveau revêtement routier et à adapter le tunnel aux normes de sécurité les plus récentes.

Auparavant, l’AWW avait également rénové le tunnel du R0 sous le même carrefour.

Lors des prochains mois, l’agence devra encore réaliser les travaux de finition dans les tunnels, notamment l’installation de panneaux coupe-feu. Ces opérations se dérouleront principalement le soir et la nuit afin de maintenir la circulation dans les tunnels en journée.