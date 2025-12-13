Passer la navigation
Le triathlon solidaire du Neptunium confirme son succès

Deuxième édition du triathlon indoor solidaire du Neptunium. Toute la journée, 240 athlètes se sont relayés au profit de Viva For Life. Le public était au rendez-vous : l’événement affichait complet.

Reportage de Gilles Joinau, Guillaume Bruwier et Hugo Moriamé

