Le trafic des trains interrompu entre Ternat et Jette en raison de l’incendie à Ganshoren

Un important incendie s’est déclaré ce vendredi matin dans un entrepôt situé à la limite entre Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe.

Les trains ne circulent plus entre Jette et Ternat depuis 13h ce vendredi en raison d’un incendie près de la voie ferrée à la limite de Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe, rapporte le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel.

La SNCB recommande à ses voyageurs de consulter le planificateur de voyage via le site web ou l’application pour obtenir des informations en temps réel.

Belga