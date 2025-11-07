Passer la navigation
Le trafic des trains interrompu entre Ternat et Jette en raison de l’incendie à Ganshoren

Un important incendie s’est déclaré ce vendredi matin dans un entrepôt situé à la limite entre Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe.

Les trains ne circulent plus entre Jette et Ternat depuis 13h ce vendredi en raison d’un incendie près de la voie ferrée à la limite de Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe, rapporte le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel.

La SNCB recommande à ses voyageurs de consulter le planificateur de voyage via le site web ou l’application pour obtenir des informations en temps réel.

> Un important incendie en cours à Ganshoren : les pompiers appellent à garder portes et fenêtres fermées

Belga

BX1
