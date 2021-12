Le Théâtre de Poche offre 200 places au personnel médical

Le théâtre bruxellois situé dans le bois de La Cambre a décidé de remercier le personnel soignant à sa manière.

“Pour avoir passé plusieurs semaines à hôpital en période de covid, pour y être retourné et devoir y revenir, j’ai –certes groggy- passé du temps avec vous et me flatte même de l’amitié de certains. Je vous ai trouvés quasi messianiques (…), formidable dans vos engagements, autant que dans vos empathies. Je vous ai rencontrés parfois en fin de burn-out et pourtant déjà à l’hôpital”, explique Olivier Blin, directeur du Théâtre de Poche, dans une lettre adressée au personnel médical.



Afin d’exprimer sa solidarité, l’équipe du Théâtre de Poche a réservé 200 places pour les 16 et 17 décembre prochains pour le spectacle Rage Dedans de Jean-Luc Piraux. “Ce seront nos dernières dates avant les fêtes. Le spectacle, une pépite de joie et de poésie, parle un peu de l’hôpital, beaucoup de la reconstruction. On y rit beaucoup“, ajoute Olivier Blin.



Deux places seront mises à la disposition des soignants qui le souhaitent via l’adresse mail reservation@poche.be.

La Rédaction – Photo : Théâtre de Poche