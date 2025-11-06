Le “Terminal 1” officiellement inauguré à Brussels Expo

Le nouveau “Terminal 1” de Brussels Expo a officiellement été inauguré jeudi par le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) et le CEO de Brussels Expo Denis Delforge. Ce centre événementiel situé au sein de l’ancien Palais 1, sur le site du Heysel, sera dédié au divertissement, aux arts numériques et aux jeux vidéo.

Inspiré de l’Area 15 de Las Vegas, de l’Artechouse de New York et de l’Illuminarium d’Atlanta, aux Etats-Unis, le Terminal 1 se veut non seulement un espace événementiel hybride, mais aussi une plateforme de collaboration entre artistes, marques et professionnels de la technologie.

Outre l’exposition actuellement dédiée à Pompéi, le lieu propose également des salles de réalité virtuelles, dont “EVA – Esports Virtual Arenas” et “Supercube”, ainsi que “The Sim Power”, un simulateur de course. Un espace est également consacré à la restauration. “Dans un monde où les écrans nous isolent les uns des autres, le Terminal 1 les rassemble. C’est un lieu où l’on ne se contente pas de regarder, mais où l’on vit, ressent et partage”, a souligné le CEO de Brussels Expo, Denis Delforge.

“Avec Brussels Expo, nous avons créé un lieu pour toutes les générations, entièrement dédié à la technologie et à la réalité virtuelle”, a de son côté noté Philippe Close. “Grâce au Terminal 1, nous renforçons notre rôle de capitale de l’innovation et devenons chaque jour une ville qui ose, qui invente et qui crée toujours plus.”