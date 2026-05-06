Le taux de chômage en Région bruxelloise en hausse sur un an

Le taux de chômage en Région bruxelloise s’est établi en avril à 14,9%, soit une augmentation de 0,47 point de pourcentage par rapport à avril 2025, mais un recul de 0,1 point sur un mois, ressort-il des statistiques publiées mercredi par Actiris. Le nombre de chercheurs d’emplois inscrits a également grimpé sur un an.

L’agence bruxelloise pour l’emploi a dénombré fin avril 95.389 chercheurs d’emploi, représentant une croissance de 5,2% par rapport à l’an dernier. Cette progression s’explique en partie par l’augmentation de l’âge de la pension depuis janvier dernier, intégrant désormais les personnes âgées de 65 à moins de 70 ans dans les statistiques. En retirant les inscrits âgés de 65 ans et plus, le total à chiffres comparables s’élève à 93.617 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI), ce qui limite la hausse à 3,3% sur un an.

Avec la limitation temporelle des allocations de chômage, Actiris constate plusieurs tendances. D’abord, plus de trois inscrits sur dix (30,2%) dépendent du CPAS, ce qui représente une progression de 59,2% sur base de l’année précédente.

En outre, l’organisme bruxellois note une baisse de 9,1% des demandeurs d’emploi bénéficiant d’une allocation entre avril et mars 2026, et une hausse de 20,1% d’usagers du CPAS sur la même période.

Cette limitation dans le temps des allocations entraîne par ailleurs une “rupture statistique majeure”, précise l’agence. Ainsi, si dans un premier temps, les chiffres de l’Office national de l’emploi (Onem) diminueront mécaniquement pour des raisons administratives, le nombre de DEI augmentera temporairement pour Actiris, avant une baisse structurelle en raison du non-renouvellement des inscriptions à moyen terme.

Belga