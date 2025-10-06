Le taux de chômage en légère hausse à Bruxelles

Le taux de chômage était en légère hausse le mois passé par rapport à septembre 2024, à 15,1%, un niveau stable sur base mensuelle, selon des données publiées lundi par l’agence bruxelloise de l’emploi Actiris. Fin septembre 2025, Actiris comptait 94.693 chercheurs d’emploi inscrits, soit une augmentation de 1,4% par rapport à septembre 2024.

Actiris constate une diminution de 1,8% (-915 personnes) du nombre de chercheurs d’emploi bénéficiaires d’une allocation et une diminution du nombre de jeunes en stage d’insertion professionnelle (-80 personnes, -1,1%). Le nombre des autres chercheurs d’emploi a augmenté de 6,8% (+2.332 personnes).

Un cinquième des chercheurs d’emploi sont inscrits au CPAS, soit une progression de 16% par rapport à septembre 2024. Près de la moitié sont inoccupés depuis au moins deux ans et 37,9% le sont depuis moins d’un an. La première catégorie est en augmentation de 3,1% sur base annuelle.

Près d’un quart des demandeurs d’emploi sont âgés de 50 ans au moins et 60% ont un niveau d’études faible, ne disposant pas d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’équivalent.

Belga