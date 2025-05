“Le tarif de l’eau va augmenter”, prévient le nouveau président de Vivaqua David Weytsman

David Weytsman (MR) porte désormais plusieurs nouvelles casquettes, dont la présidence du CPAS de la Ville de Bruxelles, mais aussi de l’intercommunale Vivaqua. Il était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles ce vendredi.

Le kern, le comité des ministres fédéraux restreint, a décidé ce jeudi d’étaler la réforme du chômage. Cette réforme, qui doit limiter les allocations à deux ans, sera mise en oeuvre graduellement, a expliqué le ministre fédéral de l’Emploi, David Clarinval (MR).

Invité ce matin dans Bonjour Bruxelles, David Weytsman (MR), président du CPAS de la Ville de Bruxelles dit espérer voir un afflux le plus limité possible étant donné que, rappelle-t-il, “le but de cette réforme est de permettre au plus grand nombre de trouver un emploi et d’être accompagné vers l’emploi le plus rapidement possible.” Le CPAS de la Ville a réalisé une étude pour anticiper et chiffrer ces arrivées afin d’ajuster le budget 2025. “Je souhaite que lorsqu’une personne arrive, elle ait tout de suite un projet individualisé de parcours d’intégration sociale qui la dirige directement vers la formation et l’emploi. Dès l’arrivée du demandeur d’emploi, il y aura directement une enquête sociale et, si la personne le peut, elle sera orientée vers une formation ou un emploi“, explique-t-il.

Comme il y a quelques mois sur nos antennes, David Weytsman maintient que, selon lui, les CPAS sont plus efficaces qu’Actiris dans ce travail de réorientation. “Vu la situation actuelle, on ne peut pas faire pire“, pointe-t-il. “Il faut identifier pourquoi certaines personnes sont très éloignées du marché de l’emploi. Cela peut être en raison de problèmes de santé mentale, de logement, d’assuétude… Mais que fait Actiris ? Nous pouvons les accompagner. Actiris reste un acteur central de l’emploi. Mais, demain, il y aura deux acteurs principaux de l’emploi : Actiris et les CPAS.”

Les nombreux défis de Vivaqua

Celui qui est aussi le nouveau président de Vivaqua est revenu sur les difficultés de l’intercommunale, qui doit faire face à d’importants investissements pour moderniser l’infrastructure et la réseau d’égouttage. Le tarif de l’eau risque-t-il d’augmenter ? “Il faudra travailler à tous les étages. Le tarif de l’eau en Région bruxelloise est actuellement largement inférieur aux autres régions. C’est une bonne chose, mais c’est aussi un défi pour Vivaqua. (…) Le tarif de l’eau va augmenter, comme tout augmente dans la vie, mais il faut évidemment le faire de façon intelligente et en collaboration avec notre régulateur.”

Néanmoins, selon le libéral, l’enjeu n’est pas uniquement la question du financement. “Nous devons aussi faire face au défi climatique, et notamment la rareté de l’eau, aux défis liés à la difficulté de certains chantiers et à l’innovation. Il y a effectivement beaucoup de choses sur lesquelles va devoir se pencher le nouveau conseil d’administration dans les prochains mois.”

■ Une interview de David Weytsman (MR), président du CPAS de la Ville de Bruxelles, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles