Accord en kern, la réforme du chômage sera étalée dans le temps

Un accord a été dégagé en conseil des ministres restreint (kern) sur la loi programme dans la nuit de mercredi à jeudi, a appris Belga. La réforme du chômage, qui doit limiter les allocations à deux ans, sera mise en oeuvre graduellement, a expliqué le ministre fédéral de l’Emploi, David Clarinval (MR).

La réforme n’est pas reportée et entrera toujours en vigueur au 1er janvier 2026. À cette date, elle s’appliquera d’abord aux personnes au chômage depuis plus de 20 ans. Suivront, le 1er mars, les demandeurs d’emploi inoccupés depuis plus de 8 ans, puis, le 1er avril, ceux au chômage depuis moins de 8 ans. Cet étalement de la mise en oeuvre fait suite à une concertation menée avec les Régions, les partenaires sociaux, la fédération des CPAS, notamment. Le gouvernement fédéral a également tenu compte de l’avis du Conseil d’Etat. “J’entends que le premier janvier était trop impactant pour beaucoup de gens, dont les CPAS, donc nous avons décidé de lisser la première phase en trois étapes“, a expliqué M. Clarinval.

115.000 personnes entre le 1er janvier et le 1er avril

En tout, 115.000 personnes perdront leurs allocations de chômage entre le 1er janvier et le 1er avril. L’adaptation apportée coûtera au fédéral quelque 300 millions d’euros, sur les 2 milliards que devaient rapporter la réforme du chômage en 2026, a indiqué le ministre.

Une seconde vague est ensuite prévue le 1er juillet 2026, qui concernera 60.000 personnes supplémentaires. Quelque 180.000 personnes “sortiront” ainsi du chômage en 2026, a rappelé M. Clarinval.

Le kern a en outre décidé de renoncer à la limitation à deux ans des allocations de garantie de revenus, qui consiste en un complément de l’Onem pour certains travailleurs à temps partiel. Ces travailleurs et travailleuses pourront garder leur allocation à condition qu’elles travaillent au moins à mi-temps. Cette mesure devrait coûter 43 millions d’euros par rapport aux économies initialement prévues.

La loi programme contient une partie des réformes que la coalition Arizona a décidé de mettre en oeuvre. Elle inclut aussi des mesures fiscales, le plan “retour au travail” du ministre Frank Vandenbroucke ou encore un projet concernant la surpopulation carcérale porté par Annelies Verlinden. Ces volets ont également été validés dans la nuit.

