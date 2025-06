Météo : une fin de week-end sous un ciel changeant

Le ciel sera changeant à parfois très nuageux dimanche, avec encore des averses sur la moitié est du pays et les régions proches de la frontière avec les Pays-Bas.

De la côte au centre du pays, les ondées se raréfieront rapidement, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En fin de journée, le temps deviendra généralement sec sur la majeure partie du territoire. Les maxima seront compris entre 12 °C sur les crêtes de l’Ardenne et 17 °C en plaine, sous un vent modéré à parfois assez fort de secteur ouest dans les terres, et assez fort à fort d’ouest à nord-ouest au littoral. Les rafales se situeront généralement autour de 55 km/h.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec dans la plupart des régions. Le long de la frontière avec les Pays-Bas, la nébulosité deviendra plus abondante avec risque d’une averse, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les minima se situeront entre 5 °C dans certaines vallées de l’Ardenne et 13 °C en bord de mer. Le vent, d’abord encore modéré à assez fort, diminuera ensuite en intensité ; il deviendra faible à modéré et reviendra au secteur sud-ouest ; à la côte, il restera toutefois orienté au secteur ouest et sera d’abord encore assez fort, puis modéré. Lundi matin, de larges éclaircies sont prévues avec toutefois localement davantage de nuages, principalement le long de la frontière des Pays-Bas. En cours de journée, soleil et nuages cumuliformes alterneront avec risque de quelques ondées locales, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 15 et 20 °C avec un vent faible à modéré d’ouest à sud-ouest.

Belga