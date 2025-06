IncluSphère, nouveau label pour récompenser les lieux accessibles et inclusifs en Belgique

La méthode d’évaluation reposera sur des visites surprises effectuées par des évaluateurs formés, parfois accompagnés de personnes en situation de handicap ou issues de publics spécifiques.

L’association Loisirs IncluS, active dans le domaine de l’inclusion sociale et culturelle, lance IncluSphère, “le premier label belge citoyen récompensant les lieux réellement accessibles, ouverts et bienveillants envers tous les publics”, indique-t-elle samedi par voie de communiqué. L’objectif est “d’observer, tester et valoriser l’accessibilité réelle et l’ambiance inclusive d’un lieu, sans préparation ni mise en scène”, souligne-t-on.

Au total, plus de 180 critères d’inclusion seront évalués. “Il s’agit de l’inclusion au sens large”, précise à l’agence Belga Adrien Monsieur, président de Loisirs IncluS. “Il est notamment question de l’accessibilité PMR, de l’accueil des personnes avec autisme ou handicap mental, de l’inclusion LGBTQIA+, ainsi que de l’accueil des familles et des seniors”, énumère-t-il.

L’association se concentrera dans un premier temps sur les établissements (commerces, restaurants, lieux culturels, hôpitaux, clubs de sports, bibliothèques, etc) situés en Fédération Wallonie-Bruxelles. “Les lieux évalués peuvent obtenir le label s’ils remplissent au moins 75% des critères de la grille IncluSphère, élaborée à partir de référentiels belges et européens”, souligne l’association, qui ambitionne d’atteindre 100 lieux labellisés d’ici 2026. IncluSphère entend ainsi devenir un “référent national en matière d’accueil inclusif, en offrant aux citoyens un repère fiable, et aux professionnels une reconnaissance valorisante”.

Créée il y a deux ans, l’ASBL Loisirs IncluS a pour mission principale d’aider les personnes porteuses de handicap à participer à des sorties culturelles et à pratiquer un sport.

Belga