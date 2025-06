Météo : le mercure va dépasser les 30 degrés ce samedi

Le temps sera ensoleillé et très chaud avec des températures qui oscilleront autour de 26 degrés dans les Hautes-Fagnes et entre 29 et 33 degrés sur la plupart des endroits ce samedi, selon les dernières prévisions de l’IRM.

Dans la soirée et la nuit, le ciel sera serein à peu nuageux. Les minima, particulièrement doux, oscilleront entre 13 degrés en haute Ardenne et 21 ou localement 22 degrés dans certaines villes. Dimanche, nous prévoyons d’abord du soleil mais durant la journée, le ciel deviendra temporairement plus nuageux avec un risque de quelques averses éparses (éventuellement orageuse) et de l’air un peu moins chaud progressera depuis l’ouest. Les maxima s’échelonneront de 25 degrés à la côte à encore 32 ou 33 degrés dans l’est du pays, avec des valeurs de 27 à 30 degrés dans le centre.

Belga