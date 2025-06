Formation bruxelloise : Ahmed Laaouej poursuit les échanges avec des formations “pour une majorité progressiste”

Le président de la fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej (PS), a indiqué lundi qu’il poursuivait les échanges avec les formations politiques pour une majorité progressiste.

“Ces derniers jours et dans les jours à venir, le président du PS bruxellois Ahmed Laaouej s’est entretenu et s’entretiendra avec le PTB, Ecolo, Groen, la Team Fouad Ahidar et Vooruit dans le cadre d’entretiens bilatéraux visant à approfondir les échanges sur la note de cadrage et la trajectoire budgétaire proposées”, a-t-il fait savoir à l’agence Belga.

Ces échanges s’inscrivent dans le cadre de la mission d’information et d’exploration démarrée le 26 mai dernier par M. Laaouej afin d’approfondir l’examen de la possibilité d’une majorité progressiste en Région bruxelloise, à la suite de l’appel lancé dans ce sens, fin avril, par diverses composantes de la société civile bruxelloise. Une première réunion plénière s’était tenue dans ce cadre le 27 mai dernier. Il s’agissait de la première réunion depuis les élections régionales rassemblant les représentant d’une majorité au Parlement bruxellois, sur la base d’une note de cadrage et d’une trajectoire budgétaire. Ces échanges, rappelait-on lundi dans l’entourage de M. Laaouej ont pour objectif de déterminer les conditions d’une possible entrée en négociation pour la formation d’un gouvernement bruxellois entre les six formations politiques concernées.

De son côté, le MR a réuni vendredi les partis ayant répondu à sa proposition de note de politique régionale, soit le MR, les Engagés, Groen, Vooruit, l’Open Vld et la N-VA. Ecolo et DéFI, qui n’ont jamais caché leur réticence à se lancer dans le bain aux côtés de la N-VA, ne sont pas venus. A l’issue de la réunion, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a indiqué que le formateur David Leisterh avait été chargé de proposer un “chemin” pour la suite des échanges.

Belga