Formation bruxelloise : comment explication le désintérêt des Bruxellois face à l’absence de gouvernement ?

Alors que plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce lundi sur la place de la Bourse à Bruxelles pour dénoncer l’absence de gouvernement, certains Bruxellois ne se sentent pas réellement concernés.

“Savez-vous qui est David Leisterh ou encore Christophe De Beukelaer?” : à ces questions, de nombreux Bruxellois interrogés répondent non. Après un an sans gouvernement, ils sont lassés, et ne s’y intéressent plus vraiment. Mais alors, comment expliquer ce désintérêt ? Explications.

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira