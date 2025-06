Une centaine de cyclistes nus traversent la capitale samedi après-midi

Cette manifestation festive et pour le moins originale poursuit trois objectifs: revendiquer davantage de sécurité pour les cyclistes, promouvoir les avantages du vélo sur l’environnement et défendre la liberté corporelle.

Sans vêtements et sous le soleil tapant, plus d’une centaine de “cyclonudistes” ont défilé samedi après-midi dans les rues de la capitale lors de la 20e édition de la Cyclonudista. Le vélo constitue l’une des alternatives de mobilité à favoriser en Belgique, où “les villes et les routes ont de plus en plus de mal à absorber le nombre croissant de voitures”, estiment les organisateurs. Pour encourager les citoyens à se déplacer quotidiennement en deux-roues, des aménagements sécurisés sont dès lors essentiels. “Ces dernières années, il y a quand même eu une amélioration en termes d’aménagement pour les cyclistes, mais on voit qu’ils sont installés là où c’est facile, et pas forcément là où c’est le plus nécessaire et dangereux pour les cyclistes”, a appuyé l’organisateur de l’action, Jérôme Jolibois. Ce dernier appelle les autorités publiques à installer davantage de pistes cyclables sur les grands axes bruxellois, ou du moins les plus dangereux.

Prônant la transition vers l’usage du vélo comme solution de mobilité incontournable, les organisateurs rappellent les bienfaits de ce moyen de transport sur la qualité de vie de l’ensemble de la population. Selon eux, en comparaison avec la voiture notamment, les deux-roues permettent une meilleure qualité de l’air, une réduction du bruit, une plus grande sécurité routière en ville, et se relèvent être un allié contre la sédentarité en voie d’une bonne santé. La nudité des manifestants, en plus de symboliser la vulnérabilité des cyclistes face au trafic automobile, vise plus largement à revendiquer la liberté corporelle. “Être nu ne blesse personne, contrairement à la pollution automobile”, a conclu Jérôme Jolibois.

Belga – Images : Belga