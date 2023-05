“Le statut de cohabitant est injuste et constitue un facteur d’appauvrissement”

Une plateforme associative, composée notamment du PAC, du CCEPAG Verviétois, de Lire et Ecrire, de la FGTB et de la CSC, mène campagne pour la suppression du statut de cohabitant. Maco Meo, coordinatrice générale du PAC (Mouvement écosocialiste) était l’invitée du 12h30.

Le statut de cohabitant (à ne pas confondre avec le statut de cohabitant légal), créé en 1981, prévoit une réduction des revenus de remplacement d’une personne si elle vit avec d’autres. Ses allocations (allocations de chômage, revenus d’intégration sociale, GRAPPA, etc) vont alors dépendre de la composition du ménage et pourront être rabotées jusqu’à 50%, voire plus, explique Maco Meo. “On vous colle étiquette qui va conditionner vos choix de vie et votre niveau de vie car ce système est un facteur d’appauvrissement et entrave la liberté des personne de pouvoir vivre comme elles l’entendent.”

Supprimer ce statut, c’est permettre de lutter pour plus de solidarité dans une configuration des familles qui a complètement changé en 42 ans, ajoute encore Maco Meo.

■ Interview de Maco Meo, coordinatrice générale du PAC, dans le 12h30