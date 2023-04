Le stade Roi Baudouin prêt pour la finale de la Coupe de Belgique de ce dimanche

Les ouvriers chargés de l’installation des nouveaux sièges du Stade Roi Baudouin peuvent souffler : le stade sera bien prêt pour le finale de la Coupe de Belgique opposant Malines à l’Antwerp ce dimanche. “Une performance digne de la longue et belle histoire de notre Stade !”, s’est réjoui l’Echevin des Sports à la Ville Benoit Hellings (Ecolo) sur Twitter tout en partageant une vidéo accélérée du chantier.

⚽ Sunday 30 april – 🇧🇪 Belgian Cup -🟡🔴@kvmechelen vs. @official_rafc 🔴⚪

🏟️ 49.825 new seats. Brussels is ready. King Baudouin Stadium is ready. Are you ?@RoyalBelgianFA pic.twitter.com/Mbe9Cmhi47

— Benoit Hellings (@BenoitHellings) April 27, 2023