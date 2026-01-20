Le squelette retrouvé dans une maison à Forest est celui d’un homme disparu depuis 20 ans

Le squelette qui avait été découvert le 16 juillet dernier lors de travaux de rénovation d’une habitation à Forest a été identifié, a fait savoir mardi la police fédérale qui lance un appel à témoins.

Le cadavre avait été retrouvé dans la cave de l’habitation située rue Caporal Trésignies. La victime est un homme d’origine macédonienne, Redzep Rahmanovski, né le 25 juillet 1976, disparu depuis plus de vingt ans.

Dans la soirée du 16 juillet 2003, Redzep Rahmanovski a quitté son lieu de travail, un restaurant situé rue Marché aux Fromages à Bruxelles et était porté disparu depuis, informe la police.

Cette dernière recherche des personnes qui pourraient donner des informations sur le Macédonien ou toutes autres informations qui pourraient faire avancer l’enquête. La discrétion est assurée.

Les informations peuvent être transmises à avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.

Belga