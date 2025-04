Le SPF Santé publique a ouvert 6.286 dossiers pour vente illégale de ‘vapes’ en 2024

Le Service public fédéral (SPF) Santé publique a ouvert 6.286 dossiers l’année dernière pour vente illégale de cigarettes électroniques, ou ‘vapes’, sur internet, soit sept fois plus qu’en 2023.

L’information, rapportée par Het Nieuwsblad, a été confirmée par le SPF vendredi. La vente de cigarettes électroniques et de produits à base de tabac sur internet est interdite en Belgique. Ces produits sont toutefois toujours proposés en ligne, sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes de vente en ligne, selon le SPF Santé publique.

Ce dernier compte donc prendre des mesures strictes à cet égard. Le service d’inspection surveille étroitement les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. Les inspecteurs et les contrôleurs cherchent quotidiennement des annonces ou des messages suspects, assurent le suivi des plaintes et tentent de recueillir des informations sur les vendeurs par le biais d’enquêtes mystères. En cas de flagrant délit, une perquisition au domicile des prestataires est généralement effectuée. C’est également le cas pour les fournisseurs mineurs.

En 2023, les inspecteurs ont trouvé 70 vendeurs privés sur Facebook qui proposaient leurs cigarettes électroniques directement via des annonces et des messages. Ils ont ainsi confisqué un total de 5.500 ‘vapes’. En 2024, ils ont contrôlé 98 profils de vendeurs et confisqué un total de 3.800 ‘vapes’. Les inspecteurs effectuent également des contrôles actifs sur Amazon et les sites de vente aux enchères. En 2024, plus de 6.000 liens vers des produits illégaux ont été supprimés sur Amazon.

Le SPF note que les plateformes telles que Facebook sont de plus en plus promptes à supprimer les publicités flagrantes, mais souligne que le contrôle reste nécessaire. Ces contrôles sont devenus une priorité de premier rang pour le Service public fédéral depuis l’interdiction de la vente de cigarettes électroniques sur internet, entrée en vigueur le 1er janvier.