Le SPF Finances fait face à des problèmes techniques

Les soucis ont débuté lundi matin et se sont reproduits mardi et mercredi matin. La situation est désormais stabilisée et les services fonctionnent normalement, communique le SPF Finances mercredi après-midi.

Le service public fédéral des Finances fait face cette semaine à des problèmes techniques liés à la connectivité.

Les équipes du SPF Finances restent toutefois vigilantes et continuent de suivre la situation de près, en coordination constante avec Proximus, afin de prévenir toute nouvelle perturbation. “Nos équipes continuent de surveiller de près l’environnement des applications et travaillent avec Proximus pour identifier la cause profonde pour assurer la stabilité à long terme”, précise le SPF Finances. Le problème se situait au niveau de la sécurité du réseau et l’accès externe à tous les systèmes du SPF Finances était touché. Sur son site web, le SPF Finances fait état d’un dysfonctionnement technique rendant certaines applications en ligne temporairement très difficiles d’accès.

L’administration fiscale dispose de toutes sortes d’applications internet pour les citoyens et les entreprises, telles que MyMinfin, Tax-on-web et Tax-Calc.

Belga