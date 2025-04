Le skateboard à l’honneur ces prochains mois au Design Museum Brussels

L’exposition itinérante “Skateboard” posera ses planches, trucks et roues du 5 avril au 14 septembre 2025 au Design Museum Brussels, sur le plateau du Heysel, ont annoncé vendredi les organisateurs lors d’une visite de presse.

Des premières caisses en bois sur lesquelles étaient cloués des châssis de patins à roulettes, aux planches concaves en contreplaqué avec double kicktails (les parties relevées à l’extrémité du plateau), l’exposition mettra en lumière l’évolution du design du skateboard des années ’50 à aujourd’hui.

Développée par le designer industriel et skateur Jonathan Olivares, et d’abord montrée au Design Museum London, “Skateboard” permettra au public de découvrir comment les skateurs et skateuses ont adapté leurs planches à de nouveaux styles et environnements, leur ingéniosité permettant des progrès technologiques, performatifs et esthétiques.

Au total, plus de 100 planches à roulettes rares et uniques, ainsi que plus de 150 autres objets tels que des roues, des trucks, des équipements de sécurité, des cassettes VHS et des magazines seront exposés. Près de la moitié des skateboards sont prêtés par le Skateboarding Hall of Fame Museum en Californie.

Parmi les pièces remarquables à découvrir en suivant le fil jaune de l’exposition – clin d’œil au film de skate “Goldfish” réalisé dans les années ’90 par Spike Jonze -, figurent des planches à roulettes artisanales du début des années ’50, les premiers modèles de planches à roulettes kicktail et le premier modèle professionnel de la skateuse Sky Brown. En marge de l’exposition, de nombreuses activités seront mises sur pied en collaboration avec des associations belges de skate. Une rampe sera notamment installée dans le jardin du musée lors du week-end d’ouverture et de clôture de “Skatepark”, ainsi qu’un week-end en juillet.

Des rencontres avec des figures clés de la scène skate belge, des projections de documentaires, du finger skating et des ateliers de personnalisation de grip tape sont également prévus.

Belga