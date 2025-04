Le skate à l’honneur au Design Museum Brussels, visite avec un passionné

L’exposition itinérante “Skateboard” a posé ses planches, trucks et roues au Design Museum Brussels, sur le plateau du Heysel jusqu’au 14 septembre. Rencontre avec Maxime, un skateur professionnel passionné de planche à roulette.

Cette exposition mettra en lumière l’évolution du design du skateboard des années 50 à aujourd’hui. Derrière ce travail, se cache le designer et skateur Jonathan Olivares, qui après l’avoir montrée à Londres, vient faire découvrir au public bruxellois comment les skateurs et skateuses ont adapté leurs planches à de nouveaux styles et environnements.

Au total, plus de 100 planches rares et uniques, ainsi que plus de 150 objets comme des roues, des cassettes VHS ou encore des magazines seront exposés.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Guillaume Bruwier et Hugo Moriamé