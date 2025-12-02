Le Silex vend des milliers de sapins pour financer des activités destinées aux personnes en situation de handicap

Le Silex organise une grande vente de sapin. Tous les bénéfices iront à des projets dédiés à l’inclusion de personnes en situation de handicap.

De nombreux bras étaient mobilisés ce matin à Woluwe-Saint-Lambert pour décharger des centaines de sapins. Ils sont destinés à la vente, cette année encore, pour soutenir les activités du Silex en soutien à l’inclusion des personnes en situation de handicap : “Ces bénéfices vont nous permettre de proposer des activités à prix modiques à nos membres, mais aussi des séjours de vacances pour lesquels on n’est pas subsidiés“, justifie Gilles Bogarts, le directeur de l’ASBL. “L’objectif est de leur permettre de partir avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, un peu partout en Belgique et en Europe“.

Chaque année, le Silex arrive à engranger un bénéfice de 100.000 euros. De quoi amortir certains coûts, mais pas de se passer des subsides. “On ne peut pas s’imaginer de financer, par exemple, un emploi rien que sur la vente des sapins. Ça ne serait pas sûr“, explique Gilles Bogarts. “Sans gouvernement, on est un peu bloqués“.

L’ASBL se retrouve bloquée dans son expansion ou pour la mise en place de nouveaux projets.

Malgré tout, le Silex reste solidaire en versant 10% des bénéfices de cette vente de Noël à son association sœur, Ricochet. Elle offre un service d’accompagnement aux personnes porteuses d’un handicap.

Cette 54e édition de vente de sapins se déroulera jusqu’au 17 décembre.

