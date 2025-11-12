Passer la navigation
Soulagement au Créahm : l’association pour artistes en situation de handicap mental a enfin trouvé un bâtiment

Bonne nouvelle pour le Créahm : après plus de 10 ans de recherches, l’association “créativité et handicap mental” a enfin trouvé un bâtiment.

Le Créahm offre, depuis de nombreuses années, un cadre de travail à 128 créateurs en situation de handicap mental. L’accueil n’a pas toujours été simple, car l’ASBL a dû plusieurs fois déménager. “On était à chaque fois tributaires de l’agenda politique et des ambitions politiques de chacun“, explique Simon-Pierre Toussaint, directeur artistique et administratif. “On était dans une précarité immobilière très inconfortable.

Pour la centaine de personnes en situation de handicap qui y passent tous les jours, chaque déménagement était une épreuve. “C’est à chaque fois un énorme déménagement, aussi bien pour les œuvres que pour les artistes, c’est pour eux un énorme bouleversement“, précise-t-il.

Aujourd’hui, l’heure est donc à la stabilité. Depuis quelques mois, le Créahm est installé à Ixelles, dans son propre bâtiment, qu’il possède à 50%. Les 50 m² sont pensés pour répondre aux missions de l’ASBL : créer, promouvoir les œuvres et sensibiliser sur le handicap mental.

L’association accompagne des artistes depuis 1983 et espère pouvoir continuer encore de nombreuses années.

■ Reportage de Joachim Vincent et Marjorie Fellinger

