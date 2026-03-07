Le seuil d’information pour les particules fines dépassé en Région bruxelloise

Le seuil de 50 µg/m³ en particules fines PM10 calculés sur les dernières 24 heures a été dépassé samedi à Bruxelles. Cela est dû en partie au fait que les conditions météorologiques sont défavorables à la dispersion de la pollution atmosphérique.

Les concentrations élevées sont dues à l’apport de sable en provenance du Sahara, mais aussi aux émissions liées au chauffage et au trafic routier qui s’accumulent. La formation de particules secondaires contribue également à ces niveaux élevés.

Si cette situation dure plus de deux jours, des mesures pour encourager les alternatives à la voiture et limiter son usage seront mises en place.

Le dépassement du seuil d’information devrait se prolonger au moins jusqu’à dimanche, prévoit Bruxelles Environnement. Dès lundi, le temps deviendra plus instable avec quelques averses possibles. Les concentrations en particules fines devraient alors progressivement diminuer.

