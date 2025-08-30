Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le service de trottinettes électriques Lime temporairement suspendu à Bruxelles

L’opérateur Lime suspend son service de trottinettes électriques à Bruxelles dès minuit, annonce-t-il vendredi soir. L’entreprise de mobilité partagée avait relancé son activité au début du mois de juillet grâce au transfert de licence d’un autre opérateur.

Aujourd’hui, ce transfert a été jugé non conforme“, commente l’opérateur. “Par conséquent, Lime a contacté la Région bruxelloise afin de trouver un compromis jusqu’à ce que le Conseil d’État rende sa décision. En attendant une solution, Lime suspendra son service à partir de minuit ce soir.

Fin 2023, la Région bruxelloise avait lancé un appel d’offres pour sélectionner les opérateurs autorisés à exploiter des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale, limitant le marché à deux acteurs, Bolt et Dott. Lime, évincée, a contesté cette attribution devant le Conseil d’État, qui n’a pas encore rendu de décision finale sur la légalité de cette procédure.

Dans l’obligation de mettre un terme à ses services dans la région bruxelloise à l’expiration de sa licence d’exploitation, le 2 juillet dernier, l’entreprise américaine avait toutefois indiqué le 8 juillet avoir trouvé une solution: un autre opérateur lui cédait sa licence.

Le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur la légalité de l’appel d’offres concernant la micromobilité à Bruxelles“, explique Lime. “En fonction de l’issue de la procédure légale en cours, Lime pourrait avoir la possibilité de relancer son activité pour de bon, et proposer à nouveau son service de vélos et trottinettes partagés aux résidents et visiteurs de Bruxelles, dans les mois à venir. En attendant, Lime informe ses utilisateurs de la suspension temporaire.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

30 août 2025 - 12h01
Modifié le 30 août 2025 - 12h01
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales