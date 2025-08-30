Le service de trottinettes électriques Lime temporairement suspendu à Bruxelles

L’opérateur Lime suspend son service de trottinettes électriques à Bruxelles dès minuit, annonce-t-il vendredi soir. L’entreprise de mobilité partagée avait relancé son activité au début du mois de juillet grâce au transfert de licence d’un autre opérateur.

“Aujourd’hui, ce transfert a été jugé non conforme“, commente l’opérateur. “Par conséquent, Lime a contacté la Région bruxelloise afin de trouver un compromis jusqu’à ce que le Conseil d’État rende sa décision. En attendant une solution, Lime suspendra son service à partir de minuit ce soir.”

Fin 2023, la Région bruxelloise avait lancé un appel d’offres pour sélectionner les opérateurs autorisés à exploiter des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale, limitant le marché à deux acteurs, Bolt et Dott. Lime, évincée, a contesté cette attribution devant le Conseil d’État, qui n’a pas encore rendu de décision finale sur la légalité de cette procédure.

Dans l’obligation de mettre un terme à ses services dans la région bruxelloise à l’expiration de sa licence d’exploitation, le 2 juillet dernier, l’entreprise américaine avait toutefois indiqué le 8 juillet avoir trouvé une solution: un autre opérateur lui cédait sa licence.

“Le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé sur la légalité de l’appel d’offres concernant la micromobilité à Bruxelles“, explique Lime. “En fonction de l’issue de la procédure légale en cours, Lime pourrait avoir la possibilité de relancer son activité pour de bon, et proposer à nouveau son service de vélos et trottinettes partagés aux résidents et visiteurs de Bruxelles, dans les mois à venir. En attendant, Lime informe ses utilisateurs de la suspension temporaire.”

