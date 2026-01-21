Le sans alcool et une note botanique pour ramener le consommateur à la bière

Les brasseurs ne savent plus quelle potion magique inventer pour ramener le public à la bière. La consommation de notre boisson nationale est en effet en berne depuis plusieurs années, reculant de 20% cette dernière décennie.

Comme dans d’autres pays à tradition brassicole, les bières sans alcool (moins de 0,5% alc., selon la législation belge) est la seule catégorie à être en croissance ces dernières années. Depuis ses débuts en 2023, la société bruxelloise Belgian Balance fait produire uniquement des bières sans alcool. La gamme comptera tout prochainement trois breuvages de différents styles: une IPA, une NEIPA et une au gingembre. Chacune des trois sera enrichie d’un même mélange botanique “destiné à enrichir l’expérience de dégustation”.

“Nous ne voulions pas jouer aux apprentis sorciers et nous avons donc sollicité le département des sciences pharmaceutiques et pharmacologiques de la VUB (Vrije Universiteit Brussel)”, situe M. Degrève. “Nous lui avons transmis notre liste d’ingrédients et le dosage a été élaboré par les chercheurs.”

Trois ingrédients de base ont été retenus: du ginseng rouge, un extrait de thé vert et du magnésium. Ils “ont été sélectionnés en raison de leur longue histoire d’utilisation dans des rituels liés à la détente, à la clarté mentale et à la connexion”, veulent croire les initiateurs.

Au cours de son passage par plusieurs grandes écuries de la scène brassicole en Belgique, Bernard Degrève n’a pu que constater le déclin de la consommation. La qualité de la bière sans alcool a bien progressé, selon lui, ces dernières années, mais il manquait encore un petit quelque chose. “Le goût y était, mais nous voulions aussi avoir un effet sur le corps, cette sensation de détente que procure l’alcool. Nous souhaitions éviter les substances comme le CBD (cannabidiol) et nous nous sommes donc tournés vers la pharmacologie.”

L’entrepreneur prévoit d’écouler cette année mille hectolitres de ses bières, dont la production est confiée à une brasserie de Flandre occidentale.

D’autres bières fonctionnelles ont vu le jour ces dernières années en Belgique comme la Thrive, enrichie aux protéines ou aux vitamines (B et D). Ici aussi, le sceau universitaire (KU Leuven) est apposé, comme pour mieux asseoir la légitimité du produit. Selon l’initiateur de cette bière “sportive”, quelque 10.000 hectolitres ont été vendus depuis le lancement en 2021.

Belga