Le Samusocial lance un projet pilote encadrant la consommation d’alcool à Bruxelles

Le Samusocial a annoncé avoir lancé lundi “Nozat”, un projet pilote de réduction des risques (RDR) liés à l’alcool au sein de son centre d’accueil pour femmes “Louiza”. C’est la première fois que la consommation d’alcool sera encadrée à Bruxelles dans un centre d’hébergement d’urgence.

La consommation d’alcool, uniquement de la bière et du vin, sera désormais autorisée dans les espaces communs du rez-de-chaussée du centre. Les boissons seront conservées dans un frigo fermé à clef, et la consommation en chambre restera interdite, a indiqué le Samusocial.

Augmenter l’accessibilité du centre

Ce projet consiste à accompagner les femmes, avec un suivi individualisé proposé, vers une consommation sécurisée et responsable, et augmenter l’accessibilité du centre à un public jusqu’ici exclu, renforçant ainsi l’accès, dit “bas seuil”, du Samusocial.

▶ A lire aussi : Le Samusocial lance ELAN, une maison de transition pour les familles en difficulté

“Dans la vie quotidienne, boire un verre fait partie des habitudes sociales largement partagées”, a déclaré Sarah de Liamchine, Directrice générale du Samusocial. “Pour les femmes accueillies en centre, ces moments ne sont tout simplement pas possibles. L’interdiction stricte peut être vécue comme infantilisante.”

Des femmes particulièrement exposées aux violences

Le Samusocial ne souhaite pas sanctionner la consommation, mais plutôt l’accompagner afin de prévenir les comportements à risque. Les femmes en situation de précarité sont particulièrement exposées aux violences dans l’espace public, rappelle l’organisation. Cette vulnérabilité peut être accentuée par la consommation d’alcool. Le projet vise également à ouvrir un espace de dialogue sur cette consommation.

“Aujourd’hui, dans certains centres, les bénéficiaires doivent rentrer avant 22h00”, a souligné de son côté Safia Soltani, chargée de projet RDR au Samusocial. “Ceux qui consomment de l’alcool vont alors boire très rapidement pour éviter le manque pendant la nuit. Cela peut entraîner des comportements à risque, voire des violences ou des complications de santé.”

Le Samusocial ajoute qu’un travailleur référent supplémentaire sera présent au centre lors des trois prochains mois.

Belga – Photo : Belga