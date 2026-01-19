Le Samusocial lance ELAN, une maison de transition pour les familles en difficulté

Avec ce nouveau modèle de logement temporaire à Watermael-Boitsfort, le Samusocial souhaite aider les familles à retrouver leur autonomie. La maison de transition compte 39 places pour les familles sans logement, indique le Samusocial lundi dans un communiqué de presse.

L’organisation bruxelloise d’accueil des sans-abri Samusocial a ouvert début janvier la maison de transition ELAN. La maison de transition ELAN (Unité pour Logement, Accompagnement et Nouvelles opportunités) se situe dans des logements modulaires sur le site de la ferme Kwartelzang à Watermael-Boitsfort. Avec ELAN, Samusocial propose un accueil temporaire de six mois aux familles vulnérables ayant déjà acquis une certaine autonomie. L’objectif est de réduire la pression sur les centres d’urgence tout en offrant aux familles un coup de pouce pour redevenir autonomes.

Les unités de logement sont destinées à des familles de deux à cinq personnes, souvent monoparentales. Chaque module comprend une à trois chambres, une cuisine, une salle de bain et un salon. “Les résidents doivent avoir un revenu et avoir droit aux aides sociales. L’inscription à l’adresse est possible”, précise Samusocial.

Les familles paient 370 euros par mois pour le logement. “ELAN constitue une étape vers un logement durable, avec des conditions comparables à celles du marché locatif classique.”

La période de transition dure six mois. Pendant cette période, deux employés du Samusocial assurent un accompagnement social personnalisé pour faciliter le passage vers le marché locatif privé.

Le Samusocial sélectionne les familles parmi les résidents des centres d’urgence. “Pour les familles qui n’ont pas besoin d’un accompagnement intensif, un accès rapide, même temporaire, au logement est un levier de stabilité et augmente les chances d’une sortie durable de la situation de sans-abrisme. ”

L’organisation rappelle que la situation sur le terrain à Bruxelles se détériore chaque jour. “Nous devons encore refuser des familles avec enfants tous les jours”, souligne-t-elle.

Belga