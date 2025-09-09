Le Samusocial contraint de refuser l’accueil à des femmes victimes de violences conjugales

Le Samusocial est forcé de refuser l’accueil à des femmes victimes de violences conjugales avec enfants, a regretté mardi l’ASBL dans un communiqué.

Le Samusocial essaie de garantir une priorité aux femmes victimes de violences conjugales mais s’est dernièrement retrouvé contraint de leur refuser l’accueil. “Aujourd’hui, faute de moyens et face à l’ampleur des besoins, nous ne sommes plus en mesure de protéger ce public prioritaire“, a expliqué Pierre Hublet, directeur opérationnel.

L’association a également constaté une augmentation du nombre de demandes pour des places d’hébergement d’urgence pour familles depuis l’entrée en vigueur, début août, de la loi fédérale relative au retrait de l’aide matérielle pour certains demandeurs et demandeuses de protection internationale. Le Samusocial affirme que “depuis cette date, nous avons dû refuser l’accueil à près de 400 familles, soit environ 1.500 personnes.”

“Chaque jour, nous devons choisir quelle famille accueillir et laquelle laisser dehors“, a témoigné Aude Khalfouni, responsable du centre d’accueil d’urgence pour familles à Schaerbeek. “La semaine dernière, nous avons dû demander à un couple avec leur petite fille de 18 mois de quitter le centre. Cela nous a permis d’héberger une autre famille avec trois enfants de 3, 5 et 7 ans, qui vivait à la rue depuis plusieurs jours. Toutes ces familles sont vulnérables, ce sont des arbitrages inhumains pour les équipes.”

La nouvelle directrice générale, Sarah de Liamchine, en poste depuis le 1er septembre dernier, a alerté les autorités sur la situation. “Nous sommes en discussion avec les pouvoirs subsidiants afin d’augmenter notre capacité d’accueil pour les familles. Nous attendons des réponses budgétaires dans les prochains jours du gouvernement (bruxellois, NDLR) en affaires courantes“.

L’ASBL redoute également une recrudescence du nombre d’hommes, de femmes et aussi de familles avec enfants contraints de dormir dehors, l’hiver approchant.

