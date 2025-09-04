Sarah de Liamchine est la nouvelle directrice du Samusocial

Sarah de Liamchine est la nouvelle directrice générale du Samusocial, a annoncé jeudi par voie de communiqué l’ASBL. Elle a succédé à Sébastien Roy le 1er septembre dernier.

Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans le secteur de l’action sociale et de l’éducation permanente, Sarah de Liamchine a déjà mentionné les lignes directives de son mandat. “À la tête du Samusocial, je souhaite affirmer l’autonomie de notre institution tout en travaillant étroitement avec le futur gouvernement et avec l’ensemble de nos partenaires. Ensemble, forts de notre expertise d’opérateur d’urgence, nous devons bâtir une politique cohérente et ambitieuse de lutte contre le sans-abrisme“, a déclaré la nouvelle directrice.

Avec la désignation de Sarah de Liamchine, le Conseil d’administration entend maintenir son engagement en matière d’accueil et d’insertion, tout en soutenant le développement de nouvelles approches et méthodes. “Nous sommes convaincus que son regard neuf, associé à la solidité de notre organisation et à l’engagement de nos équipes, nous permettra de poursuivre et de renforcer notre action auprès des plus vulnérables“, a fait valoir Stéphane Heymans, le président du Samusocial.

Celui-ci a par ailleurs tenu à saluer le mandat effectué par Sébastien Roy. “Sous son impulsion, la structure a pu renouer avec sa mission initiale: l’accueil inconditionnel de personnes sans abri, tout en renforçant le professionnalisme et la bonne gouvernance“.

La nomination de Sarah de Liamchine est le “résultat d’un processus rigoureux de sélection, mené par le Conseil d’administration et accompagné par un cabinet de recrutement externe”, souligne encore le Samusocial.

Belga